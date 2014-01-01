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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.9/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Derek Blakeney, Cory J. Broussard, Marika Day, Cru Ennis, Charlene Fox, Diana Gaitirira, Travis Hammer, Michael Benjamin Kirby, David Koechner, Tab Murphy, Lora Martinez, Vincent E. McDaniel, Amber Midthunder, Sarah Minnic, Katherine-Clark Neff
|Oyuncular (Tam kadro):
Derek Blakeney, Cory J. Broussard, Marika Day, Cru Ennis, Charlene Fox, Diana Gaitirira, Travis Hammer, Michael Benjamin Kirby, David Koechner, Tab Murphy, Lora Martinez, Vincent E. McDaniel, Amber Midthunder, Sarah Minnic, Katherine-Clark Neff, Jim Parrack, Kelly Petry, Alexander Daniel Pimentel, Luce Rains, Kristen Rakes, Chris Ranney, Robyn Reede, Hank Rogerson, Bianca A. Santos, Joel Smallbone, Sierra Rose Smith, Sale Taylor, Jodi Lynn Thomas, Laura-Love Tode, Tommy Truex, Ines France Ware, Steve Weir
| Süre :
97 dakika
| Gişe hasılatı ($):
706.985 (ABD)