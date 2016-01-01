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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.5/10
|Yaratıcı :
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| Oyuncular (Önemli roller):
Billy Bob Thornton, William Hurt, Maria Bello, Olivia Thirlby, Nina Arianda, Molly Parker, Tania Raymonde, Sarah Wynter, Britain Dalton, Damon Gupton, Dwight Yoakam, Diana Hopper, Julie Brister, Harold Perrineau, Rigo Sanchez, Julia Cho, Shelby Rabara, Patrick Robert Smith, Kevin Weisman, Juan Gabriel Pareja, T.W. Leshner, Gilbert Owuor, Monica Garcia, Milos Milicevic, Ever Carradine, Jorge Pallo, Jason Ritter, Frankie Ingrassia, Inger Tudor, Sal Lucio, Sarah Baker, Matthew Bohrer, Gichi Gamba, Gabe Fonseca, Merrick McCartha
|Oyuncular (Tam kadro):
Billy Bob Thornton, William Hurt, Maria Bello, Olivia Thirlby, Nina Arianda, Molly Parker, Tania Raymonde, Sarah Wynter, Britain Dalton, Damon Gupton, Dwight Yoakam, Diana Hopper, Julie Brister, Harold Perrineau, Rigo Sanchez, Julia Cho, Shelby Rabara, Patrick Robert Smith, Kevin Weisman, Juan Gabriel Pareja, T.W. Leshner, Gilbert Owuor, Monica Garcia, Milos Milicevic, Ever Carradine, Jorge Pallo, Jason Ritter, Frankie Ingrassia, Inger Tudor, Sal Lucio, Sarah Baker, Matthew Bohrer, Gichi Gamba, Gabe Fonseca, Merrick McCartha, Jorge Pallo, Rizwan Manji, Gabrielle Made, Alex Kozinski, Angela Sun, Kelly Albanese, Brooklyn McLinn, Christopher Michael, Jeff Denton, Eliza Shin, Adam Chambers, Ryan Christiansen, Chloe Gebacz, Yimmy Yim, Brent Briscoe, Barbara Garabedian, Linda Porto, Yaw Vanscoy, Rey Borge, Adam Cropper, Christopher Cho, Rick Castaneda, Heros Gabri, Zareh Minassian, Nandini Minocha, Arne Starr, Nicholas Horton, Dro Nersessian, Mitch Clark, Sevan Vartani, Hash Patel, David Alexander, Cleo Anthony, Bryan Friday, Kim Hidalgo, Bruce Katzman, Christopher McKernan, Elvira Safiulina, David Storch, David Sampen, Chevonne Hughes, Anthony Muniz, Michelle Arthur, Karalee Austin, Eli Bildner, Elena Caruso, Alexandra Bokyun Chun, Paul Edney, Erica Jean, Tina Grimm, Xu Razer, Darrell Harris, Richard Allan Jones, Natasha Key, Ivan Kraljevic, Trinecia Moore-Pernell, Daniel Robbins, Amy Shelton-White, Jamie Soricelli
| Diğer Adı :
Trial
| Süre :
60 dakika
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo