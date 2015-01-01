"Travelers" (2016)
TV DizisiBilim Kurgu
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.7/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Nesta Cooper, MacKenzie Porter, Jared Abrahamson, Reilly Dolman, Eric McCormack, Patrick Gilmore, Leah Cairns, J. Alex Brinson, William MacDonald, Jennifer Spence
Detaylar
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