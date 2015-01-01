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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.7/10
|Oyuncular (Tam kadro):
Nesta Cooper, MacKenzie Porter, Jared Abrahamson, Reilly Dolman, Eric McCormack, Patrick Gilmore, Leah Cairns, J. Alex Brinson, William MacDonald, Jennifer Spence, Kristine Cofsky, Glynis Davies, Jason Gray-Stanford, Dylan Playfair, Yasmeene Ball, Major Gleason, Aaron Hutchinson, David Lewis, Melanie Papalia, Eileen Pedde, Kelsey Wheeler, Kyra Zagorsky, Giacomo Baessato, Carmel Amit, Marcus Aurelio, Tyson Bellusci, Olivia Cheng, Cody Davis, Gaalen Engen, Balinder Johal, Alyssa Lynch, Angela Palmer, Arnold Pinnock, Anthony Scardera, Valentina Sorace, Matt Anderson, Mark Brandon, Lisa Marie DiGiacinto, Carter Ryan Evancic, Liam Hughes, Paul Lazenby, Simon Longmore, Michael Meneer, Audrey Smallman, Erika Walter, Chris Webb, Kis Yurij, Lyova Beckwitt, Aaron Craven, Michael Patrick Denis, Adrian Hough, Karen Khunkhun, Karin Konoval, Curtis Lum, Brenda Matthews, Lanie McAuley, Laura Mennell, David Raynolds, Milo Shandel, Bronwen Smith, Pat Smith, Andre Tricoteux, Nathan Witte, Mathew Yanagiya