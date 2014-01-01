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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.1/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Tyler Perry, Cassi Davis, Patrice Lovely, Bella Thorne, Yousef Erakat, Lexy Panterra, Andre Hall, , Liza Koshy, Diamond White, Kian Lawley, Jc Caylen, Jimmy Tatro, Tyga, Mike Tornabene
|Oyuncular (Tam kadro):
Tyler Perry, Cassi Davis, Patrice Lovely, Bella Thorne, Yousef Erakat, Lexy Panterra, Andre Hall, , Liza Koshy, Diamond White, Kian Lawley, Jc Caylen, Jimmy Tatro, Tyga, Mike Tornabene, Joey Nappo, Dee Dubois, Javon Johnson, Angela Ray, Christine Horn, Jason Vail, Andrew Rush, Dominique Whitten, Thomas Miles, Lavell Crawford, Corey Holcomb, Aaron Beelner, Bill Humphries, Adele Givens, Davison Willis, Abraham Clinkscales, Coletrane Williams, Khalib McAdams, Will Kommor, Jason Ligon, RJ Shearer, Ahmed Zakzouk, Michael Hampton, Deance Wyatt, Bradley Martyn, Mario Rodriguez, Cody Griffis, Storm Bell, Shae Britt, Cody Carrera, Todd Davis, Tyrell Ford, Chris Mason, Stephanie Mikel, Kilee Morris, Ryan Newton, Paige Nicollette, Kevin Marshall Pinkney, Wes L. Walker, Aquantis Williams
| Diğer Adı :
Tyler Perry's Boo! A Madea Halloween
| Süre :
103 dakika
| Bütçe ($):
20 Milyon
| Gişe hasılatı ($):
28,5 Milyon (ABD)