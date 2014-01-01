Boo! A Madea Halloween (2016)
FilmKomedi / Korku
Boo! A Madea Halloween posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.1/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Tyler Perry, Cassi Davis, Patrice Lovely, Bella Thorne, Yousef Erakat, Lexy Panterra, Andre Hall, , Liza Koshy, Diamond White, Kian Lawley, Jc Caylen, Jimmy Tatro, Tyga, Mike Tornabene
Detaylar
Diğer Adı :
Tyler Perry's Boo! A Madea Halloween
Süre :
103 dakika
Bütçe ($):
20 Milyon
Gişe hasılatı ($):
28,5 Milyon (ABD)
Görüntü :
Renkli
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