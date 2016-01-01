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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 5.8/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall, Andrew Scott, Jack Lowden, Caren Pistorius, Alex Jennings, Harriet Walter, Mark Gatiss, John Sessions, Nikki Amuka-Bird, Pip Carter, Jackie Clune, William Attenborough, Maximilian Befort
|Oyuncular (Tam kadro):
Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall, Andrew Scott, Jack Lowden, Caren Pistorius, Alex Jennings, Harriet Walter, Mark Gatiss, John Sessions, Nikki Amuka-Bird, Pip Carter, Jackie Clune, William Attenborough, Maximilian Befort, Daniel Cerqueira, Laurel Lefkow, Elliot Levey, Helen Bradbury, Jacob Krichefski, Abigail Cruttenden, Hilton McRae, Andrea Deck, Lachele Carl, Paul Hunter, Amanda Lawrence, Basil Eidenbenz, Edward Franklin, Ziggy Heath, Sally Messham, Sean Power, Tom Clarke Hill, Jeremy Paxman, Julie McCarthy, Bob Edwards, Amber Batty, Jeremy Neumark Jones, Christopher Brandon, Todd Boyce, Sara Powell, Nathalie Armin, Adrian Tauss, Nicholas Tennant, Ian Conningham, Joan Iyiola, Louise Ford, Nick Harris, Ian Bartholomew, Laura Evelyn, Sparky, Limz Ali, Andy Apollo, Bern Collaco, Mark Christopher Collins, Graham Curry, Michael Epp, Mia Farkasovska, Ellie Fox, Jack Gover, Jake Greenlee, Chris Groundsell, Ben Laumann, Natasha Mendez, Anthony Milton, Grace Sinclair, Alyx Stone, Anne Wittman, Christian Wolf-La'Moy
| Süre :
110 dakika
| Gişe hasılatı ($):
1.971.470 (ABD)