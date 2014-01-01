Blue Jay (2016)
FilmDram
Blue Jay posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.4/10   

Kadro
Oyuncular :
Mark Duplass, Sarah Paulson, Clu Gulager, James Andrews, Harris Benbury, Daniel Brooks, Mary Brooks, Bill Greer, Cindy Greer, Ana Iovine, Leo Munoz, Loretta Munoz, Brady Rice, Karen Rice
Detaylar
Süre :
80 dakika
Görüntü :
Siyah Beyaz / Renkli
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