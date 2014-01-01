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|Dram
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Puanlama
IMDb : 7.4/10
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IMDB Puanı : 5.5
Yönetmen : Ami Canaan Mann
Tür : Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 5.5
Yönetmen : Jörg Buttgereit, Michal Kosakowski
Tür : Dram / Fantastik / Korku
Ülke : Almanya
Dil : Lehçe / Almanca / İngilizce...
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IMDB Puanı : 5.7
Yönetmen : Nils Timm
Tür : Dram / Korku / Gerilim
Ülke : ABD
Dil : İngilizce