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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.6/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Mahershalalhashbaz Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson, Alex R. Hibbert, Janelle MonÜ¡e, Naomie Harris, Jaden Piner, , Kamal Ani-Bellow, Keomi Givens, Eddie Blanchard, Rudi Goblen, Ashton Sanders, Edson Jean, Patrick Decile
|Oyuncular (Tam kadro):
Mahershalalhashbaz Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson, Alex R. Hibbert, Janelle MonÜ¡e, Naomie Harris, Jaden Piner, , Kamal Ani-Bellow, Keomi Givens, Eddie Blanchard, Rudi Goblen, Ashton Sanders, Edson Jean, Patrick Decile, Herveline Moncion, Jharrel Jerome, Fransley Hyppolite, Jesus Mitchell, Larry Anderson, Tanisha Cidel, Trevante Rhodes, Stephon Bron, Andre Holland, Don Seward, Justin Ebenhack
| Diğer Adı :
Лунный свет
| Süre :
110 dakika
| Gişe hasılatı ($):
1.588.689 (ABD)