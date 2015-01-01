"Frontier" (2016)
TV DizisiMacera
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.9/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Diana Bentley, Breanne Hill, Jessica Matten, Paul Ewan Wilson, Michael Patric, William Belleau, Paul Fauteux, Evan Jonigkeit, Christian McKay, Lyla Porter-Follows, Jason Momoa, Allan Hawco, Landon Liboiron, Stephen Lord, Jean-Michel Le Gal
Detaylar
Süre :
60 dakika
Görüntü :
Renkli
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