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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.9/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Diana Bentley, Breanne Hill, Jessica Matten, Paul Ewan Wilson, Michael Patric, William Belleau, Paul Fauteux, Evan Jonigkeit, Christian McKay, Lyla Porter-Follows, Jason Momoa, Allan Hawco, Landon Liboiron, Stephen Lord, Jean-Michel Le Gal
|Oyuncular (Tam kadro):
Diana Bentley, Breanne Hill, Jessica Matten, Paul Ewan Wilson, Michael Patric, William Belleau, Paul Fauteux, Evan Jonigkeit, Christian McKay, Lyla Porter-Follows, Jason Momoa, Allan Hawco, Landon Liboiron, Stephen Lord, Jean-Michel Le Gal, Alun Armstrong, Lawrence Barry, Jake Blight, Zoe Boyle, Greg Bryk, Kyle M. Hamilton, William Husbands, Bradley Matheson, Will Mattos, Zahn McClarnon, Stephen McGean, Jordan Kyle Mickey, Neil Napier, Peter O'Meara, Raoul Trujillo, Kiowa Gordon, Danny McLeod, Ed Boone