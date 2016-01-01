The Monster (2016)
FilmKorku
The Monster posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.6/10   

Kadro
Oyuncular :
Zoe Kazan, Scott Speedman, Aaron Douglas, Ella Ballentine, Chris Webb, Christine Ebadi, Marc Hickox
Detaylar
Süre :
91 dakika
Görüntü :
Renkli