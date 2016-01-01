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Puanlama
|7G Puanı :
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| 7.0/10 (1 oy)
IMDb : 6.9/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Scarlett Johansson, Johan Philip Asbæk, Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Chin Han, Danusia Samal, Lasarus Ratuere, Yutaka Izumihara, Tawanda Manyimo, Peter Ferdinando, Anamaria Marinca, Daniel Henshall, Mana Hira Davis, Erroll Anderson
|Oyuncular (Tam kadro):
Scarlett Johansson, Johan Philip Asbæk, Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Chin Han, Danusia Samal, Lasarus Ratuere, Yutaka Izumihara, Tawanda Manyimo, Peter Ferdinando, Anamaria Marinca, Daniel Henshall, Mana Hira Davis, Erroll Anderson, Kai Fung Rieck, Andrew B. Stehlin, Matthias Luafutu, John Luafutu, Kaori Momoi, Kaori Yamamoto, Andrew Morris, Adwoa Aboah, Christopher Obi, Rila Fukushima, Makoto Murata, Natarsha Orsman, Joseph Naufahu, Vinnie Bennett, Pete Teo, Xavier Horan, Allan Henry, Bowie Chan Wing Wai, Kirt Kishita, David Johnson Wood, Kate Venables, Emma Coppersmith, Tanya Drewery, Hannah Tasker-Poland, Jacqueline Lee Geurts, Shinji Ikefuji, Kayla Bechor, Julian Gaertner, Oliver Heinrich, Semiquaver Iafeta, Alex Ishikawa, Philippe Joly, Jack Machiela, Greg McColl, Andrew Ng, Patrice Poujol, Jordan Rivers, Ran Wei, Michael Wincott
| Diğer Adı :
Ghost in the Shell
| Süre :
107 dakika
| Bütçe ($):
110 Milyon
| Gişe hasılatı ($):
31,5 Milyon (ABD)
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Auro 11.1 / Dolby Atmos / DTS / Dolby Digital