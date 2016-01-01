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Ghost in the Shell (2017)
FilmAksiyon / Polisiye / Dram
Ghost in the Shell posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 7.00/10
 7.0/10 (1 oy)
IMDb : 6.9/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Scarlett Johansson, Johan Philip Asbæk, Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Chin Han, Danusia Samal, Lasarus Ratuere, Yutaka Izumihara, Tawanda Manyimo, Peter Ferdinando, Anamaria Marinca, Daniel Henshall, Mana Hira Davis, Erroll Anderson
Detaylar
Diğer Adı :
Ghost in the Shell
 Süre :
107 dakika
Bütçe ($):
110 Milyon
 Gişe hasılatı ($):
31,5 Milyon (ABD)
Görüntü :
Renkli
Ses Sistemi :
Auro 11.1 / Dolby Atmos / DTS / Dolby Digital
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