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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.5/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Amy Adams, Jeremy Renner, Michael Stuhlbarg, Forest Whitaker, Sangita Patel, Abigail Pniowsky, Mark O'Brien, Tzi Ma, Ruth Chiang, Nathaly Thibault, Jadyn Malone, Anana Rydvald, Leisa Reid, Julia Scarlett Dan, Russell Yuen
|Oyuncular (Tam kadro):
Amy Adams, Jeremy Renner, Michael Stuhlbarg, Forest Whitaker, Sangita Patel, Abigail Pniowsky, Mark O'Brien, Tzi Ma, Ruth Chiang, Nathaly Thibault, Jadyn Malone, Anana Rydvald, Leisa Reid, Julia Scarlett Dan, Russell Yuen, Pat Kiely, Frank Fiola, Joe Cobden, Larry Day, Andrew Shaver, Julian Casey, Carmela Nossa Guizzo, Genevieve Sirois, Philippe Hartmann, Max Walker, Christian Jadah, Kathleen Stavert, Tamara Sutherland, Bineyam Girma, Frank Schorpion, Mustafa Haidari, Gurdeep Ahluwalia, Shawn Campbell, Hal Roberts, Daniel Esteban, Brittany Teo, Leslie Baker, Michael Nangreaves, Karen Belfo, ChloÜ« Bellande, Alexander Da Mota, Robert D. Morais, Laurean Adrian Parau
| Diğer Adı :
Story of Your Life
| Süre :
116 dakika
| Bütçe ($):
47 Milyon
| Gişe hasılatı ($):
24,1 Milyon (ABD)