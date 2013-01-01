Arrival (2016)
FilmDram / Gizem / Bilim Kurgu
Arrival posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.5/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Amy Adams, Jeremy Renner, Michael Stuhlbarg, Forest Whitaker, Sangita Patel, Abigail Pniowsky, Mark O'Brien, Tzi Ma, Ruth Chiang, Nathaly Thibault, Jadyn Malone, Anana Rydvald, Leisa Reid, Julia Scarlett Dan, Russell Yuen
Detaylar
Diğer Adı :
Story of Your Life
 Süre :
116 dakika
Bütçe ($):
47 Milyon
 Gişe hasılatı ($):
24,1 Milyon (ABD)
Görüntü :
Renkli
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