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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.7/10
|Oyuncular (Tam kadro):
Ryan Phillippe, Cynthia Addai-Robinson, Angelique Kenney, Lexy Kolker, Omar Epps, Sean Cameron Michael, Delaina Mitchell, Alexander Bateman, Shantel VanSanten, Eddie McClintock, David Andrews, Donzaleigh Abernathy, Brian Ibsen, Afsheen Olyaie, Stefanie von Pfetten, David Marciano, Rob Brown, Stephen Hunter, Stephen Hunter, Ondrej Habinak, David Jacox, Robert Moloney, Jun Sung Kim, Jun Kim, Kurt Max Runte, Connor Skific, David Stuart, Yaroslav Poverlo, Karishma Ahluwalia, Yancey Arias, René Ashton, Yousuf Azami, Betsy Baker, Mickey Cassidy, Natalia Castellanos, Jay Charan, Carin Chea, Tim Connolly, Brendan Connor, Bayardo De Murguia, Tim De Zarn, Essam Morsi, David Goldman, Allan Graf, Chad Guerrero, Mustafa Haidari, Jessica Harbeck, Daniel D. Houy, Robert Javinett, Katie Johnson, Ash Kadian, Catherine Haena Kim, Brian Kimmet, Michelle Krusiec, Diandra Lyle, Malcolm Matthews, Eddie McGee, Roman Mitichyan, Aleh Neliubin, Rob Norton, Chido Nwokocha, Dale Pavinski, Ardeshir Radpour, Shahaub Roudbari, Sheila Shaw, Ethan Stone, Chad Todhunter, Brandon Van Vliet, James Harvey Ward, Moneer Yaqubi, Kurt Yaeger, Michelle Arthur, Celestin Cornielle, Gene Farber, Alex Feldman, Xu Razer, Antonio Leon, E.R. Ruiz, Nick Rush, Paul Lazenby, Tembi Locke, Ryan Madden, J.C. Williams, Sarah Ziolkowski, Kevin Bielinski, Tatjana Bluchel, Tony Cane-Honeysett, Braxton Goe, Boualem Hassaine, Tony Katsaras, Lance Lee, Jack Leopardo, Daniel Mandehr, Ricardo Ricky Martin, Alexander Moonie, Angelos Poulis, Angel Qinan, Jim Eliason, Jamie M. Roberts
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo