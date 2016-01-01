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Puanlama
|Yaratıcı :
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| Oyuncular (Önemli roller):
Sean Teale, Allison Miller, Eddie Ramos, Julia Ormond, Dennis Haysbert, Damon Herriman, Elena Khan, Denyse Tontz, Stephanie Belding, Pedro Miguel Arce
|Oyuncular (Tam kadro):
Sean Teale, Allison Miller, Eddie Ramos, Julia Ormond, Dennis Haysbert, Damon Herriman, Elena Khan, Denyse Tontz, Stephanie Belding, Pedro Miguel Arce, Saad Siddiqui, Matt Landry, Moe Jeudy-Lamour, Tahmoh Penikett, Lescia Andrews, Aaron Poole, Elizabeth Whitmere, Lucius Hoyos, Quincy Jackett, Shannon Kook-Chun, Mif, Kim Sakkal, David Tompa, Juan Carlos Velis, Andy Yu, Jaeden Noel, Rob Archer, Darrell Hicks, Jamie Maczko, Miranda Millar, Dave Reachill, Xiao Sun, Randy Thomas, Meghan Allen, Nathaniel Bacon, Fode Bangoura, Demore Barnes, Allison Basha, Vanessa Burns, Joe Delfin, David Guthrie, Evangelia Kambites, Aniko Kaszas, Duff MacDonald, Matt MacDonald, Ian Matthews, Jane Moffat, Ali Momen, Ty Phoenix, Michelle Roy, Christine Sahely, Adrian Spencer, Jordan Dyck, Richard Young, Glenda Braganza, Marty Adams, JaNae Armogan, Alexandra Castillo, Julia Chantrey, Benny Feng, David Hewlett, Jocelyn Hudon, Dwight Ireland, Douglas Nyback, Tre Smith, Nick Stojanovic, Ian Tracey, Ryan Turner, Harmon Walsh, Scott C Wilson, Jean Yoon