Allied (2016)
FilmAksiyon / Dram / Duygusal
Allied posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.2/10   

Kadro
Yönetmen :
Robert Zemeckis
Yazar/Senaryo :
Steven Knight
Oyuncular (Önemli roller):
Brad Pitt, Vincent Ebrahim, Xavier De Guillebon, Marion Cotillard, Camille Cottin, Michael McKell, Vincent Latorre, August Diehl, Fleur Poad, Miryam Hayward, Iselle Rifat, Aysha Kanayo, Anton Blake, Daniel Betts, Sally Messham
Detaylar
Diğer Adı :
Five Seconds of Silence
 Süre :
124 dakika
Bütçe ($):
85 Milyon
 Gişe hasılatı ($):
5.028.000 (ABD)
Görüntü :
Renkli
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