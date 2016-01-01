|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.2/10
|Yönetmen :
Robert Zemeckis
|Yazar/Senaryo :
Steven Knight
| Oyuncular (Önemli roller):
Brad Pitt, Vincent Ebrahim, Xavier De Guillebon, Marion Cotillard, Camille Cottin, Michael McKell, Vincent Latorre, August Diehl, Fleur Poad, Miryam Hayward, Iselle Rifat, Aysha Kanayo, Anton Blake, Daniel Betts, Sally Messham
|Oyuncular (Tam kadro):
Brad Pitt, Vincent Ebrahim, Xavier De Guillebon, Marion Cotillard, Camille Cottin, Michael McKell, Vincent Latorre, August Diehl, Fleur Poad, Miryam Hayward, Iselle Rifat, Aysha Kanayo, Anton Blake, Daniel Betts, Sally Messham, Jared Harris, Lizzy Caplan, Charlotte Hope, Celeste Dodwell, , Pearl Rumbelow, Luna Rumbelow, Marion Bailey, Simon McBurney, Matthew Goode, Tom Padley, Iain Batchelor, Josh Dylan, Anton Lesser, Mark Roper, Ami Metcalf, Paul Longley, Freddie Stewart, Christian Rubeck, Ej Martin, Angus Kennedy, Philippe Spall, Raphael Desprez, Raphael Acloque, Eric Théobald, Thierry Frémont, Lukas Johne, Angelique Joan, Chris Reilly, Raffey Cassidy, Chantal Sandal, Michael Altoft, Glyn Angell, Lasco Atkins, David Bonneville, Paul Leon Bridger, Billy Burke, Jonathan Cass, Graham Curry, Tomasz Dabrowski, Laraine Dix, Vikki Edwards, Hannah Flynn, Sternkiker François, Sorcha Garavan, Cecilia Gragnani, Jason Grangier, Roman Green, Shane Griffin, Robert Isaac Harker, Philip Harvey, Michael Haydon, Richard Hills Jr., Ty Hurley, Sophie Karl, John Kinory, Jason Matthewson, Christopher McMullen, Peter Meyer, Richard Price, Claire Richardson, Sophie Shad, Melissa Sirol, Grace Stottor, Faith Tarby, Fran Targ, Marinelly Vaslon, Tony Paul West, Evie Wray, Jake Wyatt, Miroslav Zaruba
| Diğer Adı :
Five Seconds of Silence
| Süre :
124 dakika
| Bütçe ($):
85 Milyon
| Gişe hasılatı ($):
5.028.000 (ABD)