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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.0/10
|Yönetmen :
Kelly Fremon
|Yazar/Senaryo :
Kelly Fremon
| Oyuncular (Önemli roller):
Hailee Steinfeld, Haley Lu Richardson, Blake Jenner, Kyra Sedgwick, Woody Harrelson, Hayden Szeto, Alexander Calvert, Eric Keenleyside, Nesta Cooper, Daniel Bacon, Lina Renna, Ava Grace Cooper, Christian Michael Cooper, Jena Skodje, Josh Simpson
|Oyuncular (Tam kadro):
Hailee Steinfeld, Haley Lu Richardson, Blake Jenner, Kyra Sedgwick, Woody Harrelson, Hayden Szeto, Alexander Calvert, Eric Keenleyside, Nesta Cooper, Daniel Bacon, Lina Renna, Ava Grace Cooper, Christian Michael Cooper, Jena Skodje, Josh Simpson, Kavandeep Hayre, Meredith Monroe, Katie Stuart, Lyle Reginald, Chris Sheilds, Christian Lagasse, Kirsten Robek, Paul Herbert, Laine MacNeil, Laura Ward, Peter Brown, David Hardware, Kelsey Marsland-Anderson, Brayden Snow, Kayzhia Snow
| Diğer Adı :
Besties
| Süre :
104 dakika
| Bütçe ($):
9 Milyon
| Gişe hasılatı ($):
4.754.215 (ABD)