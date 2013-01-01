The Edge of Seventeen (2016)
FilmKomedi / Dram
The Edge of Seventeen posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Kelly Fremon
Yazar/Senaryo :
Kelly Fremon
Oyuncular (Önemli roller):
Hailee Steinfeld, Haley Lu Richardson, Blake Jenner, Kyra Sedgwick, Woody Harrelson, Hayden Szeto, Alexander Calvert, Eric Keenleyside, Nesta Cooper, Daniel Bacon, Lina Renna, Ava Grace Cooper, Christian Michael Cooper, Jena Skodje, Josh Simpson
Detaylar
Diğer Adı :
Besties
 Süre :
104 dakika
Bütçe ($):
9 Milyon
 Gişe hasılatı ($):
4.754.215 (ABD)
Görüntü :
Renkli
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