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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.6/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Miles Teller, Aaron Eckhart, Katey Sagal, Ciarán Hinds, Ted Levine, Jordan Gelber, Amanda Clayton, Daniel Sauli, Christine Evangelista, Tina Casciani, Liz Carey, Denise Schaefer, Peter Quillin, Jean Pierre Augustin, Edwin Rodriguez
|Oyuncular (Tam kadro):
Miles Teller, Aaron Eckhart, Katey Sagal, Ciarán Hinds, Ted Levine, Jordan Gelber, Amanda Clayton, Daniel Sauli, Christine Evangelista, Tina Casciani, Liz Carey, Denise Schaefer, Peter Quillin, Jean Pierre Augustin, Edwin Rodriguez, Marv Albert, Al Bernstein, Joe Jafo Carriere, Polly Cottam, Keith Jeffrey, Sarah Newhouse, Tim Fields, Roy Souza, Tanja Melendez Lynch, Celeste Oliva, Steve Sweeney, Portland Helmich, Sy Lee, Kemp Harris, Sully Erna, Gary Galone, Jimmy Burchfield Jr., John Fiore, Charles Dwyer, Dan Burke, Stew Replogle, Lonnie Farmer, Gary Tanguay, Genc Jakupi, Artie Pasquale, Frank Carpano, Joe Lupino, Gregg Trzaskowski, Noelle Trudeau, James Peralla, Gene Amoroso, John Mirabella, Jerry Maffeo, Ted Wayman, Lorna Pruce, Christina Chan, Bruce-Robert Serafin, Richard Eklund III, Alicia Barrett, James Wilcox, Jenny Johnson, Tom DeNucci, Sonny Saggese, Michelle Migliori, Dante Palminteri, Adam Palazio, Scott Wahle, Christopher Connolly, Mike Koutrobis, Santo Acevedo, Dick Lebeau, Christopher Alan, Joe Alo, Lilith Astaroth, Nick Austin, Nicole Bardis, Allen Beattie, David Bellerose, Amanda Blattner, Jim Boyd, Jin Yang Brancalhao, Joshua Brown, Jodie Brunelle, Deanna Buonomo, Mark Burzenski, David Carbone Sr., Adam Carbone, Anthony Carbone, Skye Cohan, Angel Connell, Shawn Contois, Jeffrey Corazzini, Joy Costanza, Ashley Couture, Pasquale Dalessio, Edgar Damatian, Julie Ann Dawson, Christie Devine, Tierre Diaz, Nicholas A. DiMaio, Brian Dongelewic, Tom Driscoll, Stephanie Eaton, Wendy Farley, J. Antonio Figueroa, Wendi Elle Flanders, Charlie Flannery, Sandra L. Fogell, William Galatis, Susan Garibotto, Donnamarie Garofalo, David Gere, Nick Gifford, Robert Glenn, Ed Goode, John Gorham, Karl carlo Green, Elaine Victoria Grey, Jed Griswold, London Hall, Tori Hall, Kevin J. Harris, Jonathan Hart, Arthur Hiou, Connor Holden, Kimberly Howe, Tony Ionno, Stacey Forbes Iwanicki, Nathan Philip Johnson, Michael Anthony Joy, Jeff Kamps, Ken Kansky, Colleen Kelly, Bobby Kenney, Paul L. Keyes, Remington Keyes, Gwen Kosak, Jeremy Labrie, Hashim Lafond, Louisa Lamarre, Patrick Languzzi, James L. Leite, Christopher J. Long, Mark Luggelle, Tracy Michael Lynch, Wayne Malm Jr., Jared Marmitt, Allie Marshall, Mathuin, Jason Mayoh, Stephanie McIntyre, Mike Messier, Rocco Michaluk, Adrian M. Mompoint, Mathew Morin, Kim Mulhauser, Michael D. Murphy Sr., Kevin Murphy, Cassidy Neal, Lance Norris, , Ed O'Keefe, Stephen O'Neil Martin, Chuey Okoye, Joseph Oliveira, AmyBeth Parravano, Vinny Pazienza, Abel Perez, Jamal Peters, Allen Phillips, Sabrina Piper, Derek Pratt, Noel Ramos, Steven Ranelli, Steven Rears, Edmund Resendes, José Antonio Rivera, Jessica Rockwood, Rocky Rodriques, Danielle Rouleau, Jonathan Sawicki, J Schaefer, Christina Sciongay, Leonel Severino, Abbiegayle Shafer, Gia Skova, Marty Smith, Catalina Snape, Chaunty Spillane, P.J. Stack, Franz Strassmann, David Struffolino, Mike Swanson, Paul Taft, Matt Talese, Lino Tanaka, Nathan Tetreault, Ashley Tramonte, J.T. Turner, J.P. Valenti, David Lee Valle, Roman Vangeli, Chad A. Verdi, Sera Verdi, George J. Vezina, Billy "V" Vigeant, Nicolas Villamizar, Kyle Viveiros, Peter Lewis Walsh, Mike Wendt, Amy Whalen, Kent R. Williams, Lisa Wynn, Ron G. Young
| Diğer Adı :
Paz: The Vinny Pazienza Story
| Süre :
116 dakika
| Bütçe ($):
6 Milyon
| Gişe hasılatı ($):
2.366.810 (ABD)