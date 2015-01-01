"Kim's Convenience" (2016)
TV DizisiKomedi
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.3/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Paul Sun-Hyung Lee, Jean Yoon, Andrea Bang, Simu Liu, Andrew Phung, Nicole Power, Benjamin Beauchemin, John Ng, Michael Musi
Detaylar
Süre :
22 dakika
Görüntü :
Renkli
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