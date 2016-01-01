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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 9.2/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Lauren Graham, Alexis Bledel, Keiko Agena, Aris Alvarado, Kelly Bishop, Matt Czuchry, Frank Gallegos, Sean Gunn, Scott Patterson, Yanic Truesdale, Julio Umana, Sally Struthers, Liz Torres, Milo Ventimiglia, Michael Winters, Ashley Caple, Mara Casey, Tom Connolly, Nancy Linari, Carrie Madsen, Anthony Muniz, Stacey Oristano, Sophia Rosales, Tanc Sade, Julia Silverman, Armand Vasquez, Liza Weil, Biff Yeager
|Oyuncular (Tam kadro):
Lauren Graham, Alexis Bledel, Keiko Agena, Aris Alvarado, Kelly Bishop, Matt Czuchry, Frank Gallegos, Sean Gunn, Scott Patterson, Yanic Truesdale, Julio Umana, Sally Struthers, Liz Torres, Milo Ventimiglia, Michael Winters, Ashley Caple, Mara Casey, Tom Connolly, Nancy Linari, Carrie Madsen, Anthony Muniz, Stacey Oristano, Sophia Rosales, Tanc Sade, Julia Silverman, Armand Vasquez, Liza Weil, Biff Yeager, Rose Abdoo, Robert Arce, Ali Axelrad, Sebastian Bach, Rini Bell, Julie Berman, Christian Borle, Dominic Burgess, Kerry Butler, Jordi Caballero, John Cabrera, Jack Carpenter, Shaniece Cole, Yannik Collin, Sasha CompÜ¨re, Camila Conte, Claudia Vázquez, Bailey Buntain, Ezra Dewey, Jackson Douglas, Chris Eigeman, Sutton Foster, Bonita Friedericy, Timothy E. Goodwin, Mitchell Gregorio, Eric Henry, Julanne Chidi Hill, Nick Holmes, Noah James, Lucas Jaye, Olivia Jellen, Desi Jevon, Andrew Johnson, Richardson Jones, Phillip Jordan, Ashley Joyce, Margaret Katch, Carole King, Emily Kuroda, Michelle La, Toiya Leatherwood, Jully Lee, Alan Loayza, Todd Lowe, Lisa Maley, Vanessa Marano, Ryan March, Rachael Markarian, Melissa McCarthy, Samantha Miller, Liz Montgomery, Anton Narinskiy, Jared Padalecki, Sam Pancake, Sasha Pasternak, Renee Pezzotta, Mark Robert Provencher, Gary Riotto, Joey Romaine, Ted Rooney, Brandon Ruiter, Claude Sharpe, Thom Shelton, Danny Strong, Michael Sung-Ho, David Sutcliffe, Tory N. Thompson, Irene White, Calley Yingst, Bobby Ysip
| Diğer Adı :
Gilmore Girls: Seasons
| Süre :
90 dakika
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo