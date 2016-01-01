Gilmore Girls: A Year in the Life (2016)
Mini DiziKomedi / Dram
Gilmore Girls: A Year in the Life posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 9.2/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Lauren Graham, Alexis Bledel, Keiko Agena, Aris Alvarado, Kelly Bishop, Matt Czuchry, Frank Gallegos, Sean Gunn, Scott Patterson, Yanic Truesdale, Julio Umana, Sally Struthers, Liz Torres, Milo Ventimiglia, Michael Winters, Ashley Caple, Mara Casey, Tom Connolly, Nancy Linari, Carrie Madsen, Anthony Muniz, Stacey Oristano, Sophia Rosales, Tanc Sade, Julia Silverman, Armand Vasquez, Liza Weil, Biff Yeager
Detaylar
Diğer Adı :
Gilmore Girls: Seasons
 Süre :
90 dakika
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Stereo
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