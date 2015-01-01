|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.0/10
|Yönetmen :
Tom Ford
|Yazar/Senaryo :
Tom Ford, Austin Wright
| Oyuncular (Önemli roller):
Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Johnson, Isla Fisher, Ellie Bamber, Armie Hammer, Karl Glusman, Robert Aramayo, Laura Linney, Andrea Riseborough, Michael Sheen, India Menuez, Imogen Waterhouse, Franco Vega
|Oyuncular (Tam kadro):
Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Johnson, Isla Fisher, Ellie Bamber, Armie Hammer, Karl Glusman, Robert Aramayo, Laura Linney, Andrea Riseborough, Michael Sheen, India Menuez, Imogen Waterhouse, Franco Vega, Zawe Ashton, Evie Pree, Beth Ditto, Graham Beckel, Neil Jackson, Jena Malone, Lee Benton, Kristin Bauer, Sydney Schafer, Evan Bittencourt, Janet Song, Michele Dunn, Lori Jean Wilson, Peggy Fields Richardson, Piper Major, Moose Ali Khan, Brianna Barnes, Evan Charles, Dalmatian Chloe, Bryan Cruz, Jack Dilday, Angelina Duplisea, Deirdre DuPont, Lena Evans, Amanda Fields, Josh Ford, Jonathan Fredrick, Toni French, Alizee Gaillard, Nick Hounslow, Victor Ross II, Karli Karissa, Jason J Lai, Kerstin Lechner, Arnold Montey, Pedram Navab, Carson Nicely, , Celeste Octavia, Christopher Pinkalla, Aleksandra Rastovic, Tonia Marie Rosée, Errol Sack, Brian Stivale, Chelsea Taylor, Charlotte Van Ierland, Jack Wallace, Jackie Zane, Maria Zyrianova
| Diğer Adı :
Tony and Susan
| Süre :
116 dakika
| Gişe hasılatı ($):
852.834 (ABD)
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Digital