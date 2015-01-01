Nocturnal Animals (2016)
FilmDram / Gerilim
Nocturnal Animals posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Tom Ford
Yazar/Senaryo :
Tom Ford, Austin Wright
Oyuncular (Önemli roller):
Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Johnson, Isla Fisher, Ellie Bamber, Armie Hammer, Karl Glusman, Robert Aramayo, Laura Linney, Andrea Riseborough, Michael Sheen, India Menuez, Imogen Waterhouse, Franco Vega
Detaylar
Diğer Adı :
Tony and Susan
 Süre :
116 dakika
Gişe hasılatı ($):
852.834 (ABD)
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Digital
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