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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.6/10
|Yönetmen :
Kenneth Lonergan
|Yazar/Senaryo :
Kenneth Lonergan
| Oyuncular (Önemli roller):
Casey Affleck, , Kyle Chandler, Richard Donelly, Virginia Loring Cooke, Quincy Tyler Bernstine, Missy Yager, Stephen Henderson, Ben Hanson, Mary Mallen, Lewis D. Wheeler, Anthony Estrella, C.J. Wilson, Susan Pourfar, Robert Sella
|Oyuncular (Tam kadro):
Casey Affleck, , Kyle Chandler, Richard Donelly, Virginia Loring Cooke, Quincy Tyler Bernstine, Missy Yager, Stephen Henderson, Ben Hanson, Mary Mallen, Lewis D. Wheeler, Anthony Estrella, C.J. Wilson, Susan Pourfar, Robert Sella, Ruibo Qian, Gretchen Mol, Tom Kemp, Chloe Dixon, Michelle Williams, Ellie Teeves, Paul Meredith, Carolyn Pickman, Lucas Hedges, Tate Donovan, Christian Mallen, Oscar Wahlberg, Kara Hayward, Josh Hamilton, Wendy Overly, Shawn Fitzgibbon, Glenn McKiel, Joe Stapleton, Brian Chamberlain, Kenneth Lonergan, Anna Baryshnikov, Jackson Damon, Heather Burns, Jami Tennille, Liam McNeill, Allyn Burrows, Nellie Lonergan, Brian White, Erica McDermott, Matthew Broderick, Danae Nason, Frank Garvin, Kt Baldassaro, Amanda Blattner, William Bornkesell, Jim Boyd, John J. Burke, Mark Burzenski, Jeffrey Corazzini, Elizabeth Dickson, K.C. Faldasz, Charlie Flannery, Frank D'Agostino, Elaine Victoria Grey, London Hall, Peter Steve Harris, Frankie Imbergamo, Daniel Martignetti, Marely Mercedes, Derek Pratt, Stew Replogle, Alan Resnic, Stephanie Ann Saunders, Chaunty Spillane, David Struffolino, Mike Swanson, Kallie Mariah Tabor
| Diğer Adı :
Manchester frente al mar
| Süre :
137 dakika
| Gişe hasılatı ($):
1.651.933 (ABD)