Manchester by the Sea (2016)
FilmDram
Manchester by the Sea posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.6/10   

Kadro
Yönetmen :
Kenneth Lonergan
Yazar/Senaryo :
Kenneth Lonergan
Oyuncular (Önemli roller):
Casey Affleck, , Kyle Chandler, Richard Donelly, Virginia Loring Cooke, Quincy Tyler Bernstine, Missy Yager, Stephen Henderson, Ben Hanson, Mary Mallen, Lewis D. Wheeler, Anthony Estrella, C.J. Wilson, Susan Pourfar, Robert Sella
Detaylar
Diğer Adı :
Manchester frente al mar
 Süre :
137 dakika
Gişe hasılatı ($):
1.651.933 (ABD)
Görüntü :
Renkli
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