Sleeping Giant (2015)
FilmMacera / Dram
Sleeping Giant posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.7/10   

Kadro
Oyuncular :
Jackson Martin, Erika Brodzky, Nick Serino, Katelyn McKerracher, Reece Moffett, David Disher, Lorraine Philp, Kyle Bertrand, Rita Serino
Detaylar
Diğer Adı :
Mean Free Path
 Süre :
89 dakika
Görüntü :
Renkli
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