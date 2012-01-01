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|Macera / Dram
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Puanlama
IMDb : 6.7/10
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IMDB Puanı : 6.0
Tür : Macera / Komedi / Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 7.4
Yönetmen : Mark Raso
Tür : Macera / Dram / Duygusal
Ülke : Kanada / ABD / Danimarka
Dil : İngilizce / Danca
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IMDB Puanı : 6.8
Yönetmen : Jeremy Grant
Tür : Belgesel / Macera / Dram
Ülke : Arjantin / Kanada / Çin / Nepal / ABD
Dil : İngilizce