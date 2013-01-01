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|Macera / Aile Filmi
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Puanlama
IMDb : 6.4/10
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Yönetmen : Rod Edge
Tür : Aksiyon / Macera / Komedi
Ülke : ABD / İngiltere
Dil : İngilizce
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Yönetmen : Ethan Spaulding
Tür : Animasyon / Aksiyon / Macera
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 5.0
Yönetmen : Bryan Michael Stoller, Bryan Michael Stoller
Tür : Macera / Aile Filmi / Fantastik
Ülke : Kanada / ABD
Dil : İngilizce