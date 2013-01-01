Belle et Sébastien, l'aventure continue (2015)
FilmMacera / Aile Filmi
Belle et Sébastien, l'aventure continue posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.4/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
FÜ©lix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Margaux Châtelier, Thylane Blondeau, Urbain Cancelier, Joseph Malerba, Ludi Boeken, Jeffrey Noel, Frédéric Epaud, RÜ©mi Canaple, Nicolas Comtet, Matthieu Warter, Frédéric Vallet, Christophe Bourgeois
Detaylar
Diğer Adı :
Bela in Sebastijan: pustolovščina se nadaljuje
Süre :
97 dakika
Görüntü :
Renkli
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