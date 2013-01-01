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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.4/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Kate Beckinsale, Theo James, Tobias Menzies, Lara Pulver, Charles Dance, James Faulkner, Peter Andersson, Clementine Nicholson, Bradley James, Daisy Head, Oliver Stark, Zuzana Stivínová, Brian Caspe, Jan Nemejovsky, Svetlana Dryga
|Oyuncular (Tam kadro):
Kate Beckinsale, Theo James, Tobias Menzies, Lara Pulver, Charles Dance, James Faulkner, Peter Andersson, Clementine Nicholson, Bradley James, Daisy Head, Oliver Stark, Zuzana Stivínová, Brian Caspe, Jan Nemejovsky, Svetlana Dryga, Dan Bradford, David Bowles, Tomas Fisher, Rostislav Novák, Eva Larvoire, Jiri N. Jelinek, Marielle Tepper, Jordan Haj, Daniel Pietrucha, Jakub KropÜ¡cek, Sara Arsteinova, Irena Morisakova, Terezie KovalovÜ¡, TomÜ¡s Fingerland, Jakub Mayer, Denisa Krskova, Simona SimkovÜ¡, Daniel Vojtech, Jared Doreck, Lukás Vydrzal, Lukas Krampera, Adam Vosecek, Agatha HofmanovÜ¡, Agnezka NoskovÜ¡, Alicia Vela-Bailey, Trent Garrett, Martavious Gayles, Miroslav Lhotka, Richard William Romanov, Junes B. Zahdi
| Diğer Adı :
Underworld: Next Generation
| Süre :
91 dakika
| Bütçe ($):
35 Milyon
| Gişe hasılatı ($):
13,1 Milyon (ABD)
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Atmos / Auro 11.1