Underworld: Blood Wars (2016)
FilmAksiyon / Korku
Underworld: Blood Wars posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.4/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Kate Beckinsale, Theo James, Tobias Menzies, Lara Pulver, Charles Dance, James Faulkner, Peter Andersson, Clementine Nicholson, Bradley James, Daisy Head, Oliver Stark, Zuzana Stivínová, Brian Caspe, Jan Nemejovsky, Svetlana Dryga
Detaylar
Diğer Adı :
Underworld: Next Generation
 Süre :
91 dakika
Bütçe ($):
35 Milyon
 Gişe hasılatı ($):
13,1 Milyon (ABD)
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Atmos / Auro 11.1
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