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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.4/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Michael Shannon, Imogen Poots, Justin Long, Rosanna Arquette, Michael Nyqvist, Suteara Vaughn, Alex Lombard, Sara Verhagen, Emmanuelle Devos, Amy Lawhorn, David Atrakchi, Maynor Alvarado, Laine Rettmer, Stella Schnabel, Landa Morland
|Oyuncular (Tam kadro):
Michael Shannon, Imogen Poots, Justin Long, Rosanna Arquette, Michael Nyqvist, Suteara Vaughn, Alex Lombard, Sara Verhagen, Emmanuelle Devos, Amy Lawhorn, David Atrakchi, Maynor Alvarado, Laine Rettmer, Stella Schnabel, Landa Morland, Joel Virgel, Dorcas Coppin, Carlos Moreno Jr., Elisha Yaffe, Joey Bell, Ismaël Sy Savané, Patrick Rocca, Alexander Garganera, Narcisse Mame, Sophie Meister, Steven Krasner, Jerica Barnes, Traci Arnold, Hannah Bhuiya, Brian Blu, Tom Bonello, Charles Cantrell, Nicole Chauvet, Vladimir Consigny, , Jeanie Espinoza, Mourad Frarema, Nicholas George, David Hershwitzky, Lenna Karacostas, Alexandria Lee, Elliott Lester, Brigitte Lo Cicero, Brandi Lux, Heather Mehudar, Ridvan Mjaku, Sarah Molasky, Allyson Newell, Shane Nicholson, Brian Robak, Phil Stillerman, Christine Vienna, Larry Weissman
| Diğer Adı :
Франк & Лола
| Süre :
88 dakika