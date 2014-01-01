Frank & Lola (2016)
FilmPolisiye / Dram / Gizem
Frank & Lola posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.4/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Michael Shannon, Imogen Poots, Justin Long, Rosanna Arquette, Michael Nyqvist, Suteara Vaughn, Alex Lombard, Sara Verhagen, Emmanuelle Devos, Amy Lawhorn, David Atrakchi, Maynor Alvarado, Laine Rettmer, Stella Schnabel, Landa Morland
Detaylar
Diğer Adı :
Франк & Лола
 Süre :
88 dakika
Görüntü :
Renkli
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