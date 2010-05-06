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War for the Planet of the Apes (2017)
FilmAksiyon / Macera / Dram
War for the Planet of the Apes posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 6.50/10
 6.5/10 (2 oy)

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Woody Harrelson, Judy Greer, Andy Serkis, Steve Zahn, Ty Olsson, Max Lloyd-Jones, Aleks Paunovic, Sara Canning, Terry Notary, Karin Konoval, Alessandro Juliani, Chad Rook, Michael Adamthwaite, Timothy Webber, Amiah Miller
Detaylar
Diğer Adı :
Planet of the Apes 3
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Atmos
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