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Puanlama
| Oyuncular (Önemli roller):
Woody Harrelson, Judy Greer, Andy Serkis, Steve Zahn, Ty Olsson, Max Lloyd-Jones, Aleks Paunovic, Sara Canning, Terry Notary, Karin Konoval, Alessandro Juliani, Chad Rook, Michael Adamthwaite, Timothy Webber, Amiah Miller
|Oyuncular (Tam kadro):
Woody Harrelson, Judy Greer, Andy Serkis, Steve Zahn, Ty Olsson, Max Lloyd-Jones, Aleks Paunovic, Sara Canning, Terry Notary, Karin Konoval, Alessandro Juliani, Chad Rook, Michael Adamthwaite, Timothy Webber, Amiah Miller, Devyn Dalton, Dean Redman, Billy Wickman, Gabriel Chavarria, Lauro Chartrand, Mercedes de la Zerda, Steve Baran, Sandy Robson, James Pizzinato, Albert Nicholas, Rhys Williams, Michael Germant, Sarah Ziolkowski, Paul Larouche, Martin Lo Rimorin, Jamie M. Roberts, Emmanuel Amadeo Badal, Kent R. Karemaker, Tanner Scott, William A. Rodriguez
| Diğer Adı :
Planet of the Apes 3
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Atmos