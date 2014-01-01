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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.0/10
|Yönetmen :
John Madden
|Yazar/Senaryo :
Jonathan Perera
| Oyuncular (Önemli roller):
Jessica Chastain, Gugu Mbatha-Raw, John Lithgow, Alison Pill, Mark Strong, Michael Stuhlbarg, Jake Lacy, Sam Waterston, Douglas Smith, Dylan Baker, Greta Onieogou, Ennis Esmer, Grace Lynn Kung, Meghann Fahy, Alexandra Castillo
|Oyuncular (Tam kadro):
Jessica Chastain, Gugu Mbatha-Raw, John Lithgow, Alison Pill, Mark Strong, Michael Stuhlbarg, Jake Lacy, Sam Waterston, Douglas Smith, Dylan Baker, Greta Onieogou, Ennis Esmer, Grace Lynn Kung, Meghann Fahy, Alexandra Castillo, Kyle Mac, Jack Murray, Sergio Di Zio, Lucy Owen, Michael Cram, Joe Pingue, Noah Robbins, Cyndy Day, Al Mukadam, Chuck Shamata, David Wilson Barnes, Doug Murray, Dallas Shaw, Raoul Bhaneja, Murray Furrow, Courtenay J. Stevens, Helen Johns, Adam Crew, Zach Smadu, Shane Jarvis, Austin Strugnell, Aaron Hale, Dave Reachill, Elena Khan, Anthony Furey, Jesse Omunodo, Alan G. Kelly
| Diğer Adı :
Sola contra el poder
| Süre :
132 dakika
| Gişe hasılatı ($):
3.500.605 (ABD)
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Digital