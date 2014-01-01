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Miss Sloane (2016)
FilmDram / Gerilim
Miss Sloane posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.0/10   

Kadro
Yönetmen :
John Madden
Yazar/Senaryo :
Jonathan Perera
Oyuncular (Önemli roller):
Jessica Chastain, Gugu Mbatha-Raw, John Lithgow, Alison Pill, Mark Strong, Michael Stuhlbarg, Jake Lacy, Sam Waterston, Douglas Smith, Dylan Baker, Greta Onieogou, Ennis Esmer, Grace Lynn Kung, Meghann Fahy, Alexandra Castillo
Detaylar
Diğer Adı :
Sola contra el poder
 Süre :
132 dakika
Gişe hasılatı ($):
3.500.605 (ABD)
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Digital
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