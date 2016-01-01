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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.9/10
|Yönetmen :
Damien Chazelle
|Yazar/Senaryo :
Damien Chazelle
| Oyuncular (Önemli roller):
Ryan Gosling, Emma Stone, Amiée Conn, Terry Walters, Thom Shelton, Cinda Adams, Callie Hernandez, Jessica Rothe, Sonoya Mizuno, Rosemarie DeWitt, J.K. Simmons, Claudine Claudio, Jason Fuchs, D.A. Wallach, Trevor Lissauer
|Oyuncular (Tam kadro):
Ryan Gosling, Emma Stone, Amiée Conn, Terry Walters, Thom Shelton, Cinda Adams, Callie Hernandez, Jessica Rothe, Sonoya Mizuno, Rosemarie DeWitt, J.K. Simmons, Claudine Claudio, Jason Fuchs, D.A. Wallach, Trevor Lissauer, Olivia Hamilton, Anna Chazelle, Marius De Vries, Finn Wittrock, Joshua Pence, Nicole Coulon, Damon Gupton, John Legend, Christopher Michael Stevens, Keith Harris, Kaveh Rastegar, Shaylah J. Stevens, Natalie Imani, Briana Lee, David Douglas, Miles Anderson, Bobo Chang, Meagen Fay, Robert Haynes, John Hindman, Valarie Rae Miller, Nicole Wolf, Corrin Evans, Kiff Vanden Heuvel, Tom Everett Scott, Camryn Ray Cavaliero, Zoë Hall, Dempsey Pappion, Eddie Clifton, Cal Bennett, Nedra Wheeler, Javier Gonzalez, Khirye Tyler, Arthur Horowitz, Jillian Meyers, Michael Riccio, Reshma Gajjar, Hunter Hamilton, Damian Gomez, Candice Coke, Amanda Balen, Mecca Vazie Andrews, Lou Becker, Doran Butler, Matt Cady, Dominic Chaiduang, Cindera Che, Carol Connors, Patrick Cook, Aaron Cooke, Tiffany Daniels, Bubba Dean Rambo, Nick Drago, Shaun Evaristo, Dana Fukagawa, Daniel Gaymon, Liz Imperio, Casey Johansen, Cristan Judd, Yoori Kim, Marissa Labog, Stephanie Landwehr, Chris Moss, Clarice Ordaz, Nathan Prevost, Bradley M. Rapier, Britt Stewart, Melinda Sullivan, Dana Wilson, Terrance Yates, Tracy Shibata, Dominque Domingo, Asiel Hardison, Corey Anderson, Nick Baga, Scott Hislop, Leah Adler, Noel Bajandas, Khasan Brailsford, Denzel Chisolm, Montana Efaw, Krystal Ellsworth, Natalie Gilmore, Shannon Holtzapffel, Galen Hooks, Jeremy Hudson, Morgan Larson, George Lawrence Jr., Sarah Mitchell, Casey Monnie, Scott Myrick, Cassidy Noblett, Brittany Parks, Victor Rojas, Anthony Bellissimo, Ryan Ramirez, Catalina Rendic, Bryan Tanaka, Ava Bernstine, Mario Diaz, Quinn Lipton, Gakenia Muigai, Michael Stein, Becca Sweitzer, Samantha Abrantes, Monie Adamson, Matthew Aylward, McKenzie Anderson, Sybil Azur, Demian Boergadine, Pamela Chu, Lexie Contursi, Mallauri Esquibel, Michael Higgins, Tara Nicole Hughes, Chris Jarosz, Kayla Kalbfleisch, Matthew Kazmierczak, Paul Kirkland, Megan Lawson, Anthony Marciona, Michael Munday, Martha Nichols, Ryan Novak, Brandon O'Neal, Bill Prudich, Eartha Robinson, Robert Jeremiah Roldan, Julie Schmid, Chelsea Thedinga, Danny Valle, Gustavo Vargas, Emily Williams, Christopher Aber, Melvin LaThomas Brimm, Cameron Brinkman, Ashley Caple, Morgan Cohen, Tommy Cooley, Jenna Curtis, Vince Donvito, Steffen Dziczek, Kristin Elliott, Amanda Fields, Jordan Ray Fox, Susie Ganiere, Ana Flavia Gavlak, Milica Govich, Destinee Handly, Darrell Harris, Courtney Hart, Holly Houk, Jesse Houk, Noah James, Frederick Keeve, Kelly Kennedy, Trent Kerpsack, David Kieran, Andrea Lareo, Shannon Leann, Jacques Lesure, Anna Lunberry, Hemky Madera, April Martucci, Lynn Moore, Katy Morris, Margaret Newborn, Crystal Nichol, , Tommy Otis, Andres Perez-Molina, Clarence Robinson, Sandra Rosko, Kristin Slaysman, Caroline Jaden Stussi, Ottavio Taddei, Jeremy Nathan Tisser, Patty Tobin, Dapo Torimiro, Nadia Tumanova, Heather Turman, Phillip E. Walker, Nilla Watkins
| Diğer Adı :
Asiklar Sehri
| Süre :
128 dakika
| Bütçe ($):
30 Milyon
| Gişe hasılatı ($):
2.600.166 (ABD)
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Digital / DTS / Dolby Atmos