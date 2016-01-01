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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 5.8/10
| Oyuncular (Önemli roller):
, Claire Demorest, Ryan Destiny, Amiyah Scott, Quincy Brown, Benjamin Bratt, Queen Latifah, Lenny Kravitz, Jasmine Burke, Nealla Gordon, Miss Lawrence, Andrene Ward-Hammond, Chad Buchanan, Darius McCrary, John Michael Weatherly, Rob Hays, Wanda Hunter, Dawnisha Halfkenny, Deja Dee, Rayven Symone Ferrell, Selah Kimbro Jones, Andre Lett, Bella Lotz, Joseline Hernandez, Darielle Stewart, Valerie Payton, Carrie Redwine, Belvia Lattier, Brad Brinkley, John Gettier, Matthew Barnes, Jwaundace Candece, Chad Chambers, Jacob Crawford, Robert Crayton, Calen Curtis Edwards, Stephanie Enderby, Mike Forbs, Juan Gaspard, Nicholas Gonzalez, David Gridley, Chas Harvey, Marcus Jenkins, Samantha Katelyn, Charisse Lyon, Bret McKee, Anthony Vance Pierce, Richard Pis, Robert Pralgo, S. Linda Robinson, Calvin Swanigan, Mateo Uribe, Edosa Uwumarogie, Alex Van, Whit Whitman, Chanel Young, Michael Yuhl, Marisol Correa, Emelita T. Gonzalez, Shalita McFarland, Ryan Newton
|Oyuncular (Tam kadro):
, Claire Demorest, Ryan Destiny, Amiyah Scott, Quincy Brown, Benjamin Bratt, Queen Latifah, Lenny Kravitz, Jasmine Burke, Nealla Gordon, Miss Lawrence, Andrene Ward-Hammond, Chad Buchanan, Darius McCrary, John Michael Weatherly, Rob Hays, Wanda Hunter, Dawnisha Halfkenny, Deja Dee, Rayven Symone Ferrell, Selah Kimbro Jones, Andre Lett, Bella Lotz, Joseline Hernandez, Darielle Stewart, Valerie Payton, Carrie Redwine, Belvia Lattier, Brad Brinkley, John Gettier, Matthew Barnes, Jwaundace Candece, Chad Chambers, Jacob Crawford, Robert Crayton, Calen Curtis Edwards, Stephanie Enderby, Mike Forbs, Juan Gaspard, Nicholas Gonzalez, David Gridley, Chas Harvey, Marcus Jenkins, Samantha Katelyn, Charisse Lyon, Bret McKee, Anthony Vance Pierce, Richard Pis, Robert Pralgo, S. Linda Robinson, Calvin Swanigan, Mateo Uribe, Edosa Uwumarogie, Alex Van, Whit Whitman, Chanel Young, Michael Yuhl, Marisol Correa, Emelita T. Gonzalez, Shalita McFarland, Ryan Newton
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo