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|Animasyon / Korku
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Puanlama
IMDb : 6.0/10
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IMDB Puanı : 5.8
Yönetmen : Matt Danner
Tür : Animasyon
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 5.7
Yönetmen : Frank Gladstone
Tür : Animasyon / Aile Filmi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 5.2
Yönetmen : Nancy Florence Savard
Tür : Animasyon / Macera / Aile Filmi
Ülke : Kanada
Dil : İngilizce