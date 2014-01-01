Seoul Station (2016)
FilmAnimasyon / Korku
Seoul Station posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.0/10   

Kadro
Oyuncular :
Seung-yong Ryoo, Franciska Friede, Joon Lee, Sim Eun-kyung
Detaylar
Diğer Adı :
Seoulyeok
 Süre :
92 dakika
Görüntü :
Renkli
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