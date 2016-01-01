|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.9/10
|Yönetmen :
Morten Tyldum
|Yazar/Senaryo :
Jon Spaihts
| Oyuncular (Önemli roller):
Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Andy Garcia, Vince Foster, Kara Michele Wilder, Conor Brophy, Julee Cerda, Aurora Perrineau, Lauren Farmer, Emerald Mayne, Kristin Brock, Tom Ferrari, Quansae Rutledge
|Oyuncular (Tam kadro):
Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Andy Garcia, Vince Foster, Kara Michele Wilder, Conor Brophy, Julee Cerda, Aurora Perrineau, Lauren Farmer, Emerald Mayne, Kristin Brock, Tom Ferrari, Quansae Rutledge, Desmond Reid, Emma Garner-Clarke, Chris Edgerly, Fred Melamed, Matt Corboy, Jesus Mendoza, Alpha Takahashi, Matthew Wolf, Jean-Michel Richaud, Jon Spaihts, Curtis Grecco, Joy Spears, Kimberly Battista, Lindsey Elizabeth, Ana Gray, Kenneth Jones, Inder kumar, Stephen M. LaBar Jr., Robert Larriviere, Shelby Taylor Mullins, Jeff Olsen, Kelli Pardo, Jamie Soricelli, Kevin Tan, Travis Thompson, Ivana Vitomir
| Diğer Adı :
Pasajeros
| Süre :
116 dakika
| Bütçe ($):
110 Milyon
| Gişe hasılatı ($):
7.325.201 (ABD)
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Atmos / Auro 11.1