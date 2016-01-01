Passengers (2016)
FilmMacera / Dram / Duygusal
Passengers posteri
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.9/10   

Kadro
Yönetmen :
Morten Tyldum
Yazar/Senaryo :
Jon Spaihts
Oyuncular (Önemli roller):
Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Andy Garcia, Vince Foster, Kara Michele Wilder, Conor Brophy, Julee Cerda, Aurora Perrineau, Lauren Farmer, Emerald Mayne, Kristin Brock, Tom Ferrari, Quansae Rutledge
Detaylar
Diğer Adı :
Pasajeros
 Süre :
116 dakika
Bütçe ($):
110 Milyon
 Gişe hasılatı ($):
7.325.201 (ABD)
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Atmos / Auro 11.1
Benzer Film Önerileri
Maximum Ride (2016)
Maximum Ride Posteri
 IMDB Puanı : 6.1
Tür : Aksiyon / Macera / Komedi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
Descendants (2015)
Descendants Posteri
 Yönetmen : Kenny Ortega
Tür : Aksiyon / Macera / Komedi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
Monster Trucks (2016)
Monster Trucks Posteri
 IMDB Puanı : 5.5
Tür : Animasyon / Aksiyon / Macera