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|Dram / Duygusal
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Puanlama
IMDb : 5.9/10
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IMDB Puanı : 4.2
Yönetmen : Jim McCullough Sr.
Tür : Aile Filmi / Bilim Kurgu / Western / Komedi / Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 4.8
Yönetmen : Michael Laughlin
Tür : Dram
Ülke : Avustralya / Yeni Zelanda / İngiltere
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 4.0
Yönetmen : Ümit Efekan
Tür : Dram
Ülke : Türkiye
Dil : Türkçe