Love 86 (1986)
FilmDram / Duygusal
Love 86 posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.9/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Tanuja, Rohan Kapoor, Neelam, Govinda, Shafi Inamdar, Satish Shah, Ravi Baswani, Johnny Lever, Asrani, Birbal, Dinesh Hingoo, Rita Rani Kaul, Satish Kaul, Guddi Maruti, Farha Naaz
Detaylar
Süre :
145 dakika
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Mono
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