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|Aksiyon / Komedi / Dram
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Puanlama
IMDb : 5.1/10
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IMDB Puanı : 5.0
Yönetmen : Vinnil Markan
Tür : Aksiyon / Komedi / Duygusal
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe
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IMDB Puanı : 4.2
Yönetmen : Vinayak V.V.
Tür : Aksiyon / Komedi / Dram / Duygusal
Ülke : Hindistan
Dil : Telugu / Malayalam / Tamil
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IMDB Puanı : 4.6
Yönetmen : Kim Choon Sik
Tür : Aksiyon / Komedi / Polisiye
Ülke : Güney Kore
Dil : Korece