The Murder Clinic (1966)
FilmKorku
The Murder Clinic posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.8/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
William Berger, Françoise Prévost, Mary Young, Barbara Wilson, Philippe Hersent, Harriet Medin, Germano Longo, Massimo Righi, Delfi Mauro, Anna Maria Polani, Rossella Bergamonti, William Gold
Detaylar
Diğer Adı :
Revenge of the Living Dead
Süre :
75 dakika (re-release) (1972) / 86 dakika (re-release) (1968)
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Mono
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