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|Korku
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Puanlama
IMDb : 5.8/10
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IMDB Puanı : 6.9
Yönetmen : Teruo Ishii
Tür : Gizem / Korku
Ülke : Japonya
Dil : Japonca
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IMDB Puanı : 5.8
Yönetmen : Alfred Vohrer
Tür : Polisiye / Korku
Ülke : Batı Almanya
Dil : Almanca
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IMDB Puanı : 5.3
Yönetmen : José Díaz Morales
Tür : Macera / Korku / Fantastik / Gerilim
Ülke : Meksika
Dil : İspanyolca