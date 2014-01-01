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|Biyografi / Dram / Duygusal
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Puanlama
IMDb : 7.7/10
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IMDB Puanı : 6.1
Yönetmen : Georgiy Paradzhanov
Tür : Biyografi / Komedi / Dram
Ülke : Rusya / Gürcistan / Çek Cumhuriyeti
Dil : Rusça
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IMDB Puanı : 6.5
Yönetmen : Gabriel Range
Tür : Biyografi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 7.6
Yönetmen : Sang Man Kim
Tür : Biyografi / Dram / Müzik
Ülke : Güney Kore / Sırbistan / Japonya
Dil : Japonca / İngilizce / Korece