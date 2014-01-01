"Ice" (2016)
TV DizisiPolisiye / Dram
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.9/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Cam Gigandet, Jeremy Sisto, Ray Winstone, Judith Shekoni, Ella Thomas, Audrey Marie Anderson, Chloe East, Donald Sutherland, Konstantin Lavysh, Reynaldo Gallegos, Antonio Cupo
Detaylar
Süre :
60 dakika
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Stereo
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