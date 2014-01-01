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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.9/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Cam Gigandet, Jeremy Sisto, Ray Winstone, Judith Shekoni, Ella Thomas, Audrey Marie Anderson, Chloe East, Donald Sutherland, Konstantin Lavysh, Reynaldo Gallegos, Antonio Cupo
|Oyuncular (Tam kadro):
Cam Gigandet, Jeremy Sisto, Ray Winstone, Judith Shekoni, Ella Thomas, Audrey Marie Anderson, Chloe East, Donald Sutherland, Konstantin Lavysh, Reynaldo Gallegos, Antonio Cupo, Raymond J. Barry, Adesola A. Osakalumi, Tom Bower, Carmel Amit, Leslie Lluvet, Angela Gots, Lexie Huber, Augusto Aguilera, Larissa Albuquerque, Primo Allon, Donna Benedicto, Anthony Bonaventura, Michael Cha, Michael A. Cheng, Soufiane El Khalidy, Mike Ferguson, Hugo Garcia, Babak Haleky, Odelya Halevi, Andrew Herr, Flora Karas, Gavin Langelo, Everton Lawrence, Jessica Lee, Devan Long, Darren Mann, Robert Okumu, Arlina Rodriguez, Daryl Shuttleworth, Eric Strutinski, Tom Tasse, Andre Tricoteux, Eyas Younis, Nicole Anthony, Yoshie Bancroft, Shirleyann Mason, Mark Brandon, Christopher Britton, Artine Brown, Adam Lolacher, Kirt Purdy, Eduardo Rojo, Rachele Royale, Katie Ryan, Wesley Salter, Yobdee, Kyra Zagorsky
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo