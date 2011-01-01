"Vietnam in HD" (2011)
TV DizisiBelgesel / Savaş
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.3/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Tempestt Bledsoe, Edward Burns, Dean Cain, Kevin Connolly, Jerry Ferrara, Adrian Grenier, Armie Hammer, Jennifer Love Hewitt, Glenn Howerton, Zachary Levi, James Marsden, Dylan McDermott, Blair Underwood, Michael C. Hall, Barry Romo, Anne Purcell
Detaylar
Diğer Adı :
Vietnam: Lost Films
 Süre :
360 dakika
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Digital
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