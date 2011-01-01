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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.3/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Tempestt Bledsoe, Edward Burns, Dean Cain, Kevin Connolly, Jerry Ferrara, Adrian Grenier, Armie Hammer, Jennifer Love Hewitt, Glenn Howerton, Zachary Levi, James Marsden, Dylan McDermott, Blair Underwood, Michael C. Hall, Barry Romo, Anne Purcell
|Oyuncular (Tam kadro):
Tempestt Bledsoe, Edward Burns, Dean Cain, Kevin Connolly, Jerry Ferrara, Adrian Grenier, Armie Hammer, Jennifer Love Hewitt, Glenn Howerton, Zachary Levi, James Marsden, Dylan McDermott, Blair Underwood, Michael C. Hall, Barry Romo, Anne Purcell, Bob Clewell, Joe Galloway, Don DeVore, Arthur Wiknik, Keith Connolly, James Anderson, Gery Benedetti, Charles Brown, Karl Marlantes, Raymond Torres, Elizabeth Allen, Benjamin Purcell
| Diğer Adı :
Vietnam: Lost Films
| Süre :
360 dakika
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Digital