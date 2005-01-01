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|Animasyon
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Puanlama
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IMDB Puanı : 5.5
Yönetmen : Saul Blinkoff, Elliot M. Bour
Tür : Animasyon / Aile Filmi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 8.1
Yönetmen : Yuriy Norshteyn
Tür : Animasyon / Kısa Film
Ülke : Sovyetler Birliği
Dil : Rusça
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IMDB Puanı : 5.3
Yönetmen : Dave Borthwick, Jean Duval
Tür : Animasyon / Macera / Komedi / Aile Filmi / Fantastik
Ülke : İngiltere / Fransa
Dil : İngilizce / Fransızca