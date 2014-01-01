Kuzu no honkai (2017)
Mini DiziAnimasyon / Dram / Duygusal
Kuzu no honkai posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.6/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Chika Anzai, Aya Hisakawa, Shiori Izawa, Kenji Nojima, Nobunaga Shimazaki, Aki Toyosaki
Detaylar
Diğer Adı :
Scum's Wish
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Digital
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