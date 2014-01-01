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|Animasyon / Dram / Duygusal
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Puanlama
IMDb : 7.6/10
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IMDB Puanı : 7.7
Yönetmen : Duke Johnson, Charlie Kaufman
Tür : Animasyon / Komedi / Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 6.7
Yönetmen : Javier Fesser
Tür : Animasyon / Komedi
Ülke : İspanya
Dil : İspanyolca
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Yönetmen : Jeremy Snead
Tür : Belgesel / Animasyon / Tarihi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce