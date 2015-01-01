A Street Cat Named Bob (2016)
FilmBiyografi / Komedi / Dram
A Street Cat Named Bob posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.3/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Luke Treadaway, Bob the Cat, Ruta Gedmintas, Joanne Frogatt, Anthony Head, Darren Evans, Tony Jayawardena, Adam Riches, Llewella Gideon, Lorraine Ashbourne, Akbar Kurtha, John Henshaw, Beth Goddard, Ivana Basic, Jessica Woodland
Detaylar
Diğer Adı :
A Street Cat Named Bob
 Süre :
103 dakika
Görüntü :
Renkli
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