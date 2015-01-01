|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.3/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Luke Treadaway, Bob the Cat, Ruta Gedmintas, Joanne Frogatt, Anthony Head, Darren Evans, Tony Jayawardena, Adam Riches, Llewella Gideon, Lorraine Ashbourne, Akbar Kurtha, John Henshaw, Beth Goddard, Ivana Basic, Jessica Woodland
|Oyuncular (Tam kadro):
Luke Treadaway, Bob the Cat, Ruta Gedmintas, Joanne Frogatt, Anthony Head, Darren Evans, Tony Jayawardena, Adam Riches, Llewella Gideon, Lorraine Ashbourne, Akbar Kurtha, John Henshaw, Beth Goddard, Ivana Basic, Jessica Woodland, Mark Behan, Gary Hughes, Nina Wadia, Rosie Ede, Ruth Sheen, Caroline Goodall, Sasha Dickens, Cleopatra Dickens, Jacob James Beswick, Nadine Marshall, Gemma Nichols, Taylor Keegan, Rob Jarvis, Brian Doherty, Ben Deery, Jill Winternitz, George Turner, Hattie Ladbury, Daniel Fearn, Frances Ashman, Margot Edwards, James Bowen, Pearl Maburutse, Yusei, Jill Buchanan, Prince Dave, Stephan Genovese, Lee Nicholas Harris, Kevin Hudson, Kaveh Khatiri, Rohan Mehra, Shihoko Nagai, Lauren Patchcott, Alice Wahtel, Daniel Stisen, Cache Thake, Chris Wilson
| Diğer Adı :
A Street Cat Named Bob
| Süre :
103 dakika