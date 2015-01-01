|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.6/10
|Yazar/Senaryo :
William Broyles Jr., David Broyles
| Oyuncular (Önemli roller):
Barry Sloane, Kyle Schmid, Juan Pablo Raba, Edwin Hodge, Brianne Davis, Nadine Velazquez, Dominic Adams, Walton Goggins, Nondumiso Tembe, Jaylen Moore, Tyla Harris, Zeeko Zaki, Joshua Gage, Rus Blackwell, Lindsley Register, Jessica Garza, Donny Boaz, Niyi Oni, Angela Relucio, Britt Rentschler, Lee Spencer, Ruby Barnes, Warren Brehmer, Philip Fornah, Hans Marrero, Jarreth J. Merz, Matthew Burke, Arnold Chanakira, Mary Austin, Tyler Chase, Rebecca Hope, DeAaron McGlockling, Dionna L. Segres, Mark Smith, Teri Wyble, Coletrane Williams, Mahmoud Alshaikh, Fred Austin, Anthony Belevtsov, Marcus Lyle Brown, Robert L. Edwards, Joseph Milton Hodges Jr., Nancy Rouse Hodges, Ellen Hollman, Tunde Laleye, Christine Lane, Jeremy Meyers, Zechariah Pierce, Darrell Rackley, Tammy Rackley, Pritesh Shah, D.J. Struntz
|Oyuncular (Tam kadro):
Barry Sloane, Kyle Schmid, Juan Pablo Raba, Edwin Hodge, Brianne Davis, Nadine Velazquez, Dominic Adams, Walton Goggins, Nondumiso Tembe, Jaylen Moore, Tyla Harris, Zeeko Zaki, Joshua Gage, Rus Blackwell, Lindsley Register, Jessica Garza, Donny Boaz, Niyi Oni, Angela Relucio, Britt Rentschler, Lee Spencer, Ruby Barnes, Warren Brehmer, Philip Fornah, Hans Marrero, Jarreth J. Merz, Matthew Burke, Arnold Chanakira, Mary Austin, Tyler Chase, Rebecca Hope, DeAaron McGlockling, Dionna L. Segres, Mark Smith, Teri Wyble, Coletrane Williams, Mahmoud Alshaikh, Fred Austin, Anthony Belevtsov, Marcus Lyle Brown, Robert L. Edwards, Joseph Milton Hodges Jr., Nancy Rouse Hodges, Ellen Hollman, Tunde Laleye, Christine Lane, Jeremy Meyers, Zechariah Pierce, Darrell Rackley, Tammy Rackley, Pritesh Shah, D.J. Struntz, Yoshi Barrigas, Ruben Bugayong, Phil Armijo, Henry Bazemore Jr., Gerardo Davila, Brent Gaskins, Annie Jacob, Jamar Allen, Ahmed Lucan, Melanie Minichino, Paul Rolfes, Juan Pablo Veizaga, Avis-Marie Barnes, Elizabeth Becka, Kwajalyn Brown, Jonathan Camp, Melisa Cardona, Conphidance, Robert Crayton, Paul Vincent Freeman, Fred Galle, Chris Gann, Salar Ghajar, Shane Grissom, Troy Hogan, Javon Johnson, Jay DeVon Johnson, Jevon Johnson, Jaiden Kaine, Bill Kelly, Wes Kidd, Patrick King, Mary Elizabeth Kirkpatrick, Michael Patrick Lane, Carl Lumbly, Peter Malek, Orlando Middleton, Thomas Parrish IV, David Pascua, Eric Pierpoint, Michael Provost, John Ray, Jimmy Lee Sessoms, Dean Shortland, Leander Suleiman, Jason Vail, Chase Wainscott, Reid Doyle, G. Peter King, Sofia Martinez, DaShanti D. Price, Michael Zovistoski, Kurt Barner, Jeffry Winkler, Donnie Bentley, Robert Fortunato, Brad Billups, James Alcorn, Jenique Bennett, Timothy Carr, Taylor Cofield, Eva Coleman, Cody Mark Hanna, Floyd Anthony Johns Jr., Kyle Marasciulo, Tyrone Neal, Kevie Penny, John Ray, Gianna Lorenn Singleton, Michael Wix, Jeremiah Wood
| Diğer Adı :
Морски тюлени: Шести отряд