|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.5/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Hilarie Burton, Matt Dallas, Danneel Harris, Gabriel Tigerman, Meredith Baxter, Michael Gross, Jessica Tuck, Tony Cavalero, Michelle Hurd, Dana Barron, Googy Gress, Steven Christopher Parker, Kaden Gibson, Tony Denman, Beth Harvey
|Oyuncular (Tam kadro):
Hilarie Burton, Matt Dallas, Danneel Harris, Gabriel Tigerman, Meredith Baxter, Michael Gross, Jessica Tuck, Tony Cavalero, Michelle Hurd, Dana Barron, Googy Gress, Steven Christopher Parker, Kaden Gibson, Tony Denman, Beth Harvey, Connor Rosen, Emily Arlook, Sarena Khan, Candace Kita, Mary Scholz, Stewart Scott, Wade Williams, Anita Finlay, Christine Heideman, Sarah Hoffmeister, Weston McClelland, Tori Raphael, Isabella Revel, Kara C. Roberts, Julie Henderson, Hannah Madigan, William Waidmann
| Diğer Adı :
Julemandens Sorte Bog
| Süre :
83 dakika
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo