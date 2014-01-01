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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.7/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Annette Bening, Elle Fanning, Greta Gerwig, Billy Crudup, Lucas Jade Zumann, Alison Elliott, Thea Gill, Vitaly Andrew LeBeau, Olivia Hone, Waleed Zuaiter, Curran Walters, Darrell Britt-Gibson, Alia Shawkat, Nathalie Love, Cameron Protzman
|Oyuncular (Tam kadro):
Annette Bening, Elle Fanning, Greta Gerwig, Billy Crudup, Lucas Jade Zumann, Alison Elliott, Thea Gill, Vitaly Andrew LeBeau, Olivia Hone, Waleed Zuaiter, Curran Walters, Darrell Britt-Gibson, Alia Shawkat, Nathalie Love, Cameron Protzman, Victoria Bruno, John Billingsley, Cameron Gellman, Finnegan Seeker Bell, ZoÜ« Nanos, Lauren Foley, Gareth Williams, J. Francisco Rodriguez, ZoÜ« Worth, Finn Roberts, Laura Wiggins, Rick Gifford, Paul Tigue, Matthew Foster, Kirk Bovill, Victoria Hoffman, Christina Offley, Randy Ryan, Diana Bostan, Toni Gaal, Tanya Young, Hans-Peter Thomas, Kai Lennox, Paul Messinger, Eric Wentz, Samantha Gros, Britt Sanborn, Alexis Turner, Catherine Zelensky, Boyce Buchanan, Kyle Olivia Green, Sam Marsh, Antonia Marie Vivino, Sara Pelayo, Annabelle Lee Moncrief, Avi Boyko, Tyler Leyva, Cameron Simon, Jesse Sanes, Sam Bosson, Ian Logan, Patrick Pastor, Trent Bowman, Justin Rivera, Desmond Shepherd, Joshua Burge, Daniel Dorr, Christopher Carroll, Hayden Gold, Alex Wexo, Pete Mason, Padraic Cassidy, Matthew Cardarople, Toni Christopher, Sean Michael Guess, Lucy Angelo, Aleana Anthony, Casey Burke, Susie Ganiere, David James Goulard, Lisa-Beth Harris, Cindy Jo Hinkleman, Gwen Holloway, Daniel D. Houy, Henry Knotts, ZoÜ« Lillian, Jacob Peacock, Haleigh Ward
| Diğer Adı :
Alla tiders kvinnor
| Süre :
119 dakika
| Gişe hasılatı ($):
2.684.331 (ABD)