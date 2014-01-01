20th Century Women (2016)
FilmKomedi / Dram
20th Century Women posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.7/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Annette Bening, Elle Fanning, Greta Gerwig, Billy Crudup, Lucas Jade Zumann, Alison Elliott, Thea Gill, Vitaly Andrew LeBeau, Olivia Hone, Waleed Zuaiter, Curran Walters, Darrell Britt-Gibson, Alia Shawkat, Nathalie Love, Cameron Protzman
Detaylar
Diğer Adı :
Alla tiders kvinnor
 Süre :
119 dakika
Gişe hasılatı ($):
2.684.331 (ABD)
Görüntü :
Renkli
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