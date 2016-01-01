Split (2016)
FilmKorku / Gerilim
Split posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 9.00/10
 9.0/10 (1 oy)
IMDb : 7.6/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
James McAvoy, Sebastian Arcelus, Ameerah Briggs, Betty Buckley, Izzie Coffey, Nakia Dillard, Dann Fink, Jerome Gallman, Kash Goins, Brad William Henke, Rosemary Howard, Neal Huff, Kate Jacoby, Robert Michael Kelly, Emlyn Morinelli Macfarland
Detaylar
Diğer Adı :
Untitled M. Night Shyamalan Project
Süre :
117 dakika
Bütçe ($):
9 Milyon
Gişe hasılatı ($):
46,7 Milyon (ABD)
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Digital
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