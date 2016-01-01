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Puanlama
|7G Puanı :
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| 9.0/10 (1 oy)
IMDb : 7.6/10
| Oyuncular (Önemli roller):
James McAvoy, Sebastian Arcelus, Ameerah Briggs, Betty Buckley, Izzie Coffey, Nakia Dillard, Dann Fink, Jerome Gallman, Kash Goins, Brad William Henke, Rosemary Howard, Neal Huff, Kate Jacoby, Robert Michael Kelly, Emlyn Morinelli Macfarland
|Oyuncular (Tam kadro):
James McAvoy, Sebastian Arcelus, Ameerah Briggs, Betty Buckley, Izzie Coffey, Nakia Dillard, Dann Fink, Jerome Gallman, Kash Goins, Brad William Henke, Rosemary Howard, Neal Huff, Kate Jacoby, Robert Michael Kelly, Emlyn Morinelli Macfarland, Peter Patrikios, Christopher Lee Philips, Julie Potter, Lyne Renee, Haley Lu Richardson, Robin Rieger, M. Night Shyamalan, Jessica Sula, Anya Taylor-Joy, Ukee Washington, LeRoy Wilson Jr., Bruce Winant, Ann Wood, Gary Ayash, Robert Bizik, Michaela Bockarie, Matthew Bowerman, Maria Breyman, Jeff Buckner, Colin Campbell, Corinne Costa, Steven Dennis, Kim Director, Kerry Dutka, Barbara Edwards, Brian Gildea, Shawn Gonzalez, Kayla Grasser, Laura Hart, Andrea Havens, Arielle Ingrassia-Smith, John Jillard Sr., Michael J. Kraycik, Junnie Lopez, Jalina Mercado, John Mitchell, Jeffrey Mowery, Jon Douglas Rainey, Vincent Riviezzo, James Robinson Jr., Michelle Santiago, Aleksandra Svetlichnaya, Kelly Werkheiser, Bruce Willis
| Diğer Adı :
Untitled M. Night Shyamalan Project
| Süre :
117 dakika
| Bütçe ($):
9 Milyon
| Gişe hasılatı ($):
46,7 Milyon (ABD)
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Digital