A Patch of Fog (2015)
FilmGerilim
A Patch of Fog posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.0/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Stephen Graham, Conleth Hill, Lara Pulver, Arsher Ali, Stuart Graham, Ian McElhinney, Frank Cannon, Tara Cush, James Edlin, Karen Hassan, Paul Kennedy, Derek Mayne, Andrew Porter
Detaylar
Süre :
92 dakika
Görüntü :
Renkli
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