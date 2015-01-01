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|Gerilim
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Puanlama
IMDb : 7.0/10
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IMDB Puanı : 5.9
Yönetmen : Charlie Yeung
Tür : Dram / Gerilim
Ülke : Hong Kong
Dil : Çince / Çince
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IMDB Puanı : 5.8
Yönetmen : Patxi Amézcua
Tür : Gerilim
Ülke : İspanya / Arjantin
Dil : İspanyolca
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IMDB Puanı : 5.9
Yönetmen : David Pastor, Àlex Pastor
Tür : Macera / Gerilim
Ülke : İspanya
Dil : İspanyolca / Katalanca