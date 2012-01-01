Eisenstein in Guanajuato (2015)
FilmBiyografi / Komedi / Dram
Eisenstein in Guanajuato posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.4/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Elmer Bäck, Luis Alberti, José Montini, Cristina Velasco Lozano, Rasmus SlÜ¤tis, Jakob Öhrman, Sara JuÜ¡rez, AlaÜ­n Vargas, Maya Zapata, Gustavo GalvÜ¡n, Emiliano Morales, Anna Knaifel, Alenka Rios, Lisa Owen, Stelio Savante
Detaylar
Diğer Adı :
Ajzenštajn u Gvanahuatu
 Süre :
105 dakika
Görüntü :
Renkli / Siyah Beyaz
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