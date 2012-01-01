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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.4/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Elmer Bäck, Luis Alberti, José Montini, Cristina Velasco Lozano, Rasmus SlÜ¤tis, Jakob Öhrman, Sara JuÜ¡rez, AlaÜn Vargas, Maya Zapata, Gustavo GalvÜ¡n, Emiliano Morales, Anna Knaifel, Alenka Rios, Lisa Owen, Stelio Savante
|Oyuncular (Tam kadro):
Elmer Bäck, Luis Alberti, José Montini, Cristina Velasco Lozano, Rasmus SlÜ¤tis, Jakob Öhrman, Sara JuÜ¡rez, AlaÜn Vargas, Maya Zapata, Gustavo GalvÜ¡n, Emiliano Morales, Anna Knaifel, Alenka Rios, Lisa Owen, Stelio Savante, CÜ©sar Fonseca, Paris SantibÜ¡nez, IdalÜ Soto, Cristina GilÜ©s, Diego GÜ¡lvez, Ricardo Zarraga, Alejandro SalmÜ¡n, Irving Hernandez, Humberto Granados, Mario Robles, Patrik Sigmundt, Esteban Cansaya, MarÜa GÜ¡lvez, Silverio Palacios, Mika Ainola, Leo Idman, Timo Jaatinen, Markku Jokelainen, Pertti Kiiveri, Heikki Peltonen, Raino Ranta, Harry Viita, Alan Del Castillo, Mauro GonzÜ¡lez, Roscoe 'Fatty' Arbuckle, Buster Keaton, V.I. Lenin
| Diğer Adı :
Ajzenštajn u Gvanahuatu
| Süre :
105 dakika
| Görüntü :
Renkli / Siyah Beyaz