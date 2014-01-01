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Puanlama
| Oyuncular (Önemli roller):
Caroline Dhavernas, Jay Ryan, Richard Short, Lyriq Bent, Grace Lynn Kung, Katie Douglas, Abigail Winter-Culliford, Sebastien Roberts, Jessica Salgueiro, Scott Cavalheiro, Ellen Dubin, Dempsey Bryk, Joel Chico
|Oyuncular (Tam kadro):
Caroline Dhavernas, Jay Ryan, Richard Short, Lyriq Bent, Grace Lynn Kung, Katie Douglas, Abigail Winter-Culliford, Sebastien Roberts, Jessica Salgueiro, Scott Cavalheiro, Ellen Dubin, Dempsey Bryk, Joel Chico, Greg Bryk, Alexandra Castillo, Lola Flanery, Joel Hynes, Adrian Holmes, Jim Watson, Lyla Porter-Follows, Matt Gordon, Natalie Lisinska, Terra Hazelton, Taylor Love, Michael Scratch, Raquel Gil-Jimenez, JD Smith, Megan Soo, Jessica Zekser, Christina Schimmel, Benz Antoine, Parham Rownaghi, Lisa Ryder, Charlotte Sullivan, Krista Jang, Adam Cawley