The 9th Life of Louis Drax (2016)
FilmGizem / Gerilim
The 9th Life of Louis Drax posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.3/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Jamie Dornan, Aiden Longworth, Sarah Gadon, Michael Adamthwaite, Aaron Paul, Beckham Skodje, Adam Abrams, Molly Parker, Terry Chen, Randi Lynne, John Hainsworth, Goldie Hoffman, Julian Wadham, Nels Lennarson, Anjali Jay
Detaylar
Diğer Adı :
The Ninth Life of Louis Drax
 Süre :
108 dakika
Görüntü :
Renkli
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