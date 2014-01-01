Beware the Slenderman (2016)
FilmBelgesel / Biyografi / Polisiye
Beware the Slenderman posteri
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.4/10   

Kadro
Oyuncular :
Richard Dawkins
Detaylar
Süre :
114 dakika
Görüntü :
Renkli
Benzer Film Önerileri
De nieuwe wildernis (2013)
De nieuwe wildernis Posteri
 IMDB Puanı : 7.2
Yönetmen : Ruben Smit, Mark Verkerk
Tür : Belgesel
Ülke : Hollanda
Dil : Hollandaca / Flamanca
Meet the Patels (2014)
Meet the Patels Posteri
 IMDB Puanı : 7.4
Yönetmen : Geeta Patel, Ravi Patel
Tür : Belgesel / Komedi / Duygusal
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / Gujarati
Road (2014)
Road Posteri
 IMDB Puanı : 7.8
Yönetmen : Michael Hewitt, Dermot Lavery
Tür : Belgesel / Spor
Ülke : İngiltere / İrlanda
Dil : İngilizce