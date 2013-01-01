|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.8/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Lázaro Ramos, Babu Santana, Adriana Esteves, Milhem Cortaz, ThainÜ¡ Duarte, Vini Carvalho, Paulinho Serra, Tony Ravan, Eduardo Acaiabe, Graça Andrade, Lia Antunes, Athos, Celso Cardoso, , Maurício de Barros
|Oyuncular (Tam kadro):
Lázaro Ramos, Babu Santana, Adriana Esteves, Milhem Cortaz, ThainÜ¡ Duarte, Vini Carvalho, Paulinho Serra, Tony Ravan, Eduardo Acaiabe, Graça Andrade, Lia Antunes, Athos, Celso Cardoso, , Maurício de Barros, Du Dibo, DragÜ£o, Eduardo Estrela, Romis Ferreira, Forward, Paulo Gabriel, Francisco Gaspar, Douglas Guedes, Fábio Herford, Jane Mara, Martha Meola, Dionísio Neto, Eric Nowinski, Adriano PaixÜ£o, Carol Portes, Mila Ribeiro, Sandra Cardozo Santana, Eduardo Semerjian, João Signorelli, Lui Strasburger, Alexandre Tigano, Daniel Torres, Daniel Torres, Fernanda Viacava, JoÜ£o Victor
| Diğer Adı :
In Dog's Words
| Süre :
101 dakika