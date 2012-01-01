|
|Biyografi / Dram
|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
IMDb : 5.9/10
|
|
IMDB Puanı : 5.9
Yönetmen : Greg 'Freddy' Camalier
Tür : Belgesel / Biyografi / Tarihi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
|
|
IMDB Puanı : 7.5
Yönetmen : Tate Taylor
Tür : Biyografi / Dram / Müzik
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
|
|
IMDB Puanı : 7.7
Yönetmen : K. Raghavendra Rao
Tür : Biyografi / Dram / Müzikal
Ülke : Hindistan
Dil : Telugu