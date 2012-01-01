I Am Michael (2015)
FilmBiyografi / Dram
I Am Michael posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.9/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
James Franco, Emma Roberts, Daryl Hannah, Zachary Quinto, Leven Rambin, Avan Jogia, Lesley Ann Warren, Charles Carver, Ahna O'Reilly, Devon Graye, Jenna Leigh Green, Evie Thompson, Jefferson Mays, Blake Lee, Juan Castano
Detaylar
Diğer Adı :
Michael
 Süre :
98 dakika
Görüntü :
Renkli
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